Премьер-министр обсудил проблемы орошения в Унгенском районе

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Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня совещание по изучению проблемы орошения в нескольких сёлах Унгенского района: Флорицоая Веке, Четирень, Морень, Буздуганий де Жос, Буздуганий де Сус и Валя Маре.

На совещании, пишет moldpres.md, присутствовали министр сельского хозяйства и регионального развития Ион Пержу, представители “Apele Moldovei”, Агентства госсобственности, примар села Флорицоая Веке и 5 экономических агентов.

– О нехватке воды и проблеме полива в этом районе я узнал во время визита в Унгены. Мы пригласили вас сюда, чтобы найти решения для расширения оросительной инфраструктуры в тех местах, где используется передовое сельское хозяйство, – сказал Ион Кику в начале совещания.

Ион Пержу сообщил премьер-министру, что поливочная станция в Унгенском районе не работает с 2013 года, а другие станции разрушены. Экономические агенты рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за нехватки воды, а также о возможностях развития, которые создаст поливочная станция. По словам предпринимателей, они готовы расширить свои сельхозплощади и предложить местному населению в среднем 150 хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Глава правительства призвал чиновников создать в этой местности Ассоциацию водопользователей. Он также попросил Иона Пержу посетить район, чтобы проанализировать ситуацию и найти эффективные решения для расширения оросительной системы.