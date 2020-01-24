Премьер-министр обсудил на совещании проблему получения водительских прав (ФОТО)

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Ион Кику провёл совещание, посвященное вопросам облегчения получения водительских прав и ликвидации коррупции в системе.



Присутствующий на встрече директор Агентства государственных услуг Татьяна Кунецкая проинформировала главу кабмина о принятых мерах по устранению коррупционных деяний при проведении экзаменов, а именно упрощении программирования и сокращении времени ожидания с 2,5 месяцев до 45 дней. Также была отмечена необходимость увеличения количества экзаменаторов и приобретения большего количества автомобилей.

Мы должны разработать и внедрить комплексный, долгосрочный план. В частности, нужно позаботиться о качестве подготовки кандидатов в автошколах, чтобы не выпускать на дорогу неподготовленных водителей, – отметил Кику.

Государственный секретарь МЭИ Юлиан Постикэ представил концепцию повышения качества учебного процесса в автошколах, которая предполагает составление рейтинга автошкол и инструкторов. Это даст кандидатам возможность выбрать лучшую школу и лучшего преподавателя с точки зрения качества предлагаемых услуг.

Также на встрече была представлена информация о процессе медицинского обследования кандидатов. Глава кабмина попросил пересмотреть правовую базу в случае утраты водительских прав и подчеркнул необходимость отменить медицинский осмотр для получения нового удостоверения. Ион Кику призвал пересмотреть правовую базу, чтобы упростить процесс замены старых водительских прав на новые.