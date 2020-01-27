Премьер-министр Молдовы впервые примет участие в заседании глав правительств стран ЕАЭС и встретится со своим российским коллегой (ВИДЕО)

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Премьер-министр Молдовы Ион Кику примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 31 января. Об этом сообщил сегодня президент Игорь Додон.

– Премьер-министр РМ впервые примет участие в заседании премьеров стран ЕАЭС, которое пройдет в Казахстане. Вы знаете, что Молдова является наблюдателем при этой важной организации. Мы получили это право в 2018 году, – сказал Додон.

Стоит отметить, что на своей странице в соцсети Ион Кику отметил, что проведет на “полях” мероприятия встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающиеся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики. В тот же день участники заседания ЕМПС посетят международный форум «Цифровое будущее глобальной экономики», посвященный вопросам взаимодействия цифровых экосистем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства. На форум приглашены ведущие представители ученых и экспертных кругов в данной сфере.