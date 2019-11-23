Премьер-министр Ион Кику встретился со своим азербайджанским коллегой

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Ион Кику встретился вчера в Лондоне с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в рамках работы саммита ЕБРР, посвящённого государствам Восточного партнёрства.

Как пишет moldpres.md, собеседники обсудили развитие экономических отношений, организацию деловых форумов, а также перспективы активизации сотрудничества в энергетическом секторе. Кику подтвердил заинтересованность Молдовы в развитии политического диалога между двумя государствами на разных уровнях.

Уверен, у социально-экономических отношений между нашими странами гораздо больший потенциал. Существующий объём взаимной торговли не в полной мере отражает возможности сотрудничества между нашими государствами. Необходимо разработать несколько этапов и конкретных идей, которые улучшат будущие двусторонние торгово-экономические отношения, – сказал глава молдавского правительства.

Премьер поблагодарил руководство Азербайджана за финансирование строительства культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге. В конце встречи Кику пригласил Али Асадова посетить нашу страну вместе с бизнесменами из Азербайджана, заинтересованными в плодотворном сотрудничестве с Республикой Молдова.