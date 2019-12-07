Премьер-министр Ион Кику посетил Страшенский инженерный колледж

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Премьер-министр Ион Кику посетил сегодня Инженерный колледж с системой двойного образования по немецкой модели, расположенный в Страшенском районе и созданный в рамках Свободной экономической зоны «Bălți». Премьер-министр оценил условия обучения, учебные аудитории, оснащенные модернизированными лабораториями и современным промышленным оборудованием. 72 ученикам, которые обучаются здесь, учреждение предоставляет общежитие, стипендию, зарплату и работу.

– Здесь – будущее. Это лучшая организация, которая обеспечивает идеальную синхронизацию в образовательном, академическом и промышленном процессах. Без прочной основы профессиональной подготовки инженеров мы не можем ждать серьезных инвестиций в этот сектор. При помощи таких центров мы решаем проблему отсутствия высокоспециализированных кадров. Здесь, несмотря на то, что мало студентов, степень их трудоустройства составляет 100%, – заявил премьер.

В этом контексте Ион Кику отметил, что развитие индустрии продукции с высокой добавленной стоимостью дает возможность возрождения Республики Молдова, поэтому правительство намерено расширить промышленные платформы по всей Молдове, передаёт moldpres.md.

– Такие промышленные платформы являются проверенным решением для возрождения населенных пунктов и даже регионов. Этот пример должен быть применен во всех районах. У нас уже есть хорошее начало. Наши дети после того, как станут инженерами, будут работать здесь, именно поэтому мы хотим развивать промышленные платформы по всей стране, – сказал премьер, добавив, что в связи с этим буду проведены переговоры с крупными инвесторами в стране, заинтересованными в развитии таких центров.

Ион Кику встретился также со студентами. Они отметили, что довольны условиями, которые предлагает учреждение. В Инженерном колледже в рамках СЭЗ «Bălți» обучаются 500 учащихся. Учреждение заключило договора на трудоустройство с 17 экономическими агентами страны.

В конце своего визита, Ион Кику оставил в Книге учреждения следующую запись: «Здесь возрождается Молдова».