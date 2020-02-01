Премьер-министр Армении совершит визит в Молдову

Премьер-министр Армении совершит визит в Молдову

Ион Кику провёл в городе Алма-Ата встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили активизацию двустороннего сотрудничества между Молдовой и Арменией в экономическом и социально-культурном планах.

Официальные лица отметили наличие неосвоенного потенциала в двустороннем сотрудничестве и необходимость активизации действий в этом направлении. Молдавский премьер рассказал о приоритетах правительства на 2020 год и масштабных государственных инвестициях в развитие инфраструктуры по всей стране с целью индустриализации, создания рабочих мест и повышения уровня жизни. Как пишет moldpres.md, он перечислил возможности, которые открывают свободные экономические зоны для производителей, ориентированных на экспорт на рынок ЕС и другие рынки.

Чиновники отметили необходимость активизации деятельности молдавско-армянской межправительственной комиссии и обсудили возможность организации форума бизнесменов, который помог бы выявить возможности увеличения объёма торговли между государствами. Стороны договорились организовать заседание комиссии в ближайшее время, в преддверии визита премьер-министра Армении в Кишинёв.

В завершение дискуссии Никол Пашинян пригласил Иона Кику посетить Армению.

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