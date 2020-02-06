Премьер Кику провёл рабочую встречу в Фалештском районе (ФОТО)

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Ион Кику отправился сегодня с рабочим визитом в Фалештский район, где провёл встречу с представителями местных властей.

Премьер-министр рассказал о действиях, запланированных правительством на 2020 год. Он также отметил намерение правительства массово инвестировать в 2020 году в реабилитацию дорожной инфраструктуры, системы водоснабжения и канализационные сети, а также в энергетическую инфраструктуру, пишет moldpres.md.

Глава правительства затронул проблему несанкционированных свалок и проектов по созданию инфраструктуры по сбору и переработке твердых отходов. Районные власти проинформировали премьер-министра о намерении продолжить строительство водопровода, улучшить ситуацию с водоснабжением и реконструировать районный стадион.

Мы все говорим об оттоке населения. У нас есть свобода передвижения, и если мы не будем вкладывать средства в инфраструктуру, отток молодёжи не прекратится. Поэтому мы занимаемся привлечением инвестиций и созданием рабочих мест в каждом районе. Нам предстоит многое сделать вместе, – высказался Кику.

После заседания Ион Кику провёл прием граждан и посетил районную больницу.