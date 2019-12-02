Премьер Ион Кику представил нового директора Агентства госсобственности

Премьер Ион Кику представил нового директора Агентства госсобственности

Премьер-министр представил сегодня коллегам нового директора Агентства государственной собственности Михаила Русу.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой, премьер-министр призвал новое руководство Агентства госсобственности разработать модель оценки эффективности админсоветов и директоров предприятий с государственным капиталом.

Необходимо обеспечить повышение эффективности Агентства государственной собственности. Всеми государственными активами  нужно управлять на пользу госбюджету, – отметил Кику.

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