Премьер для неподражания

Как действующая власть сама себя хвалит

Жизнь в Республике Молдова день ото дня только ухудшается. Из страны уезжают уже не только оказавшиеся в сложной ситуации граждане, но и вполне состоятельные люди. По данным из доклада ООН, ежедневно Молдову покидают более ста человек. И если в стране ситуация не изменится, то к 2050 году население РМ сократится вдвое.

Обман зашкаливает

Однако несмотря на очевидную деградацию экономики страны, на массовый отъезд граждан, даже представителей титульной нации, «ответственная за правление в РМ», как себя называет действующая власть в лице ДПМ, пытается внушить гражданам, что в Молдове жить стало хорошо. Это не устаёт повторять и премьер-министр РМ, выступая на мероприятиях международного и национального уровня.

В то время как независимые опросы общественного мнения показывают, что уровень недоверия правительству Павла Филипа 81%, глава кабмина, выступая летом 2017 года на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, хвастал якобы ростом доверия народа к действующей исполнительной власти за год с 7% до 21%.

Продолжал гнуть свою линию Павел Филип, отчитываясь за два года своего премьерства на пресс-конференции 25 января 2018 года. Как следовало из его слов, во всех сферах властями была проделана огромная работа, а все их усилия направлялись на улучшение жизни граждан Молдовы.

– Своими действиями в последние два года правительство внесло вклад в поддержание состояния здоровья населения, сократило на 40% цены на лекарства, расширило список компенсируемых медикаментов, увеличило единовременное пособие для молодых врачей и медицинских сестёр, – уверенно рапортовал глава кабмина. – Мы также поддержали сельское хозяйство, предоставив фермерам субсидии, подписали в ноябре с внешними партнёрами документы о макрофинансовой помощи.

Послушаешь П. Филипа – и не понимаешь, с чего это «неблагодарный» народ из страны бежит? А ведь ко всем вышеперечисленным благам ещё и на 20% снизился уровень преступности, с 7% до 24% выросло доверие граждан к правосудию, проводятся реформы, ведётся жёсткая борьба с коррупцией и многие другие направленные на благо граждан мероприятия.

Вопросы на засыпку

Но вот только многочисленные звонки и письма в редакцию свидетельствуют как раз об обратном. Люди разочарованы, обмануты результатами введённой с апреля 2017 года пенсионной реформы. Большинство жалуются на мизерные пенсии после обещанного тем же Павлом Филипом повышения этого вида ежемесячных доходов в среднем на… 40%. В Молдове уже нарастает волна недовольства: одиночные крики отчаяния сменили коллективные петиции и открытые письма в адрес уничтожающей страну и её жителей демократической власти.

Последнее открытое письмо адресовано премьер-министру Павлу Филипу «верными гражданами этого государства», ветеранами труда, проработавшими более 40 лет на благо страны. У читателей «АиФ в Молдове» накопилась масса вопросов, на которые они ждут ответа: как выжить пенсионерам, доходы которых – 500-1000 леев; почему процедура валоризации пенсий превратилась в полное безобразие; когда будут говорить правду о состоянии экономики и благосостоянии граждан; почему при падении курса доллара продолжают расти цены, а правительство не обращает на это внимания, как и на подорожание основных продовольственных товаров, и на рост на 60% тарифов на медуслуги; что предпринимается для повышения покупательской способности населения; почему уничтожено молдавское животноводство и отечественные корма отправляются за рубеж; какие меры принимаются в отношении лиц, обескровивших нашу экономику; что предпринимается для стабилизации банковского сектора и ряд других.

Но больше всего ветераны труда хотят услышать от Павла Филипа ответ на главный вопрос: «Есть ли у Молдовы шансы увидеть после выборов коалицию, которая не будет обворовывать собственный многострадальный народ?»

Анастасия Погодина