Прекратить деградацию города: Александр Усатый провел ряд встреч с бельчанами

Не менее активно проходит предвыборная кампания кандидата Партии социалистов на должность примара муниципия Бельцы Александра Усатого. Вчера он провел ряд встреч с горожанами.

В частности, Усатый пообщался с рабочим коллективом “Gheizer”. Он рассказал присутствующим о своей программе и о своем видении решения проблем в качестве примара муниципия.

– Встреча выдалась довольно плодотворной, в формате диалога с гражданами, в процессе которого у горожан возникло немало вопросов, на которые я и ответил, – отметил кандидат ПСРМ.

Пообщался Усатый и с работниками рынка, который располагается на Северном вокзале. По традиции, у людей накопилось немало вопросов, многие из них недовольны текущим положением дел в муниципии. Усатый высказал им твердую уверенность, что город преобразится, также рассказав о своей программе развития города.

В завершение дня Александр Усатый совершил визит на частный автосервис SRL “Poltier”, где проинформировал рабочей коллектив о своей программе и о своем видении развития города. Также в ходе встречи у людей возникали вопросы на тему самых злободневных проблем муниципия. Александр Усатый рассказал о путях их решения.

– Первостепенная задача – прекратить деградацию нашего города, – уверен кандидат Партии социалистов.

Напомним, выборы примара муниципия Бельц пройдут, как и в Кишиневе 20 мая.