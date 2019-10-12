Предвыборная гонка без предложений, или за что будем голосовать 20 октября

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Я слежу за предвыборной кампанией в Кишиневе, и чем дальше она продвигается, тем больше возникает вопросов без ответов. Я – избиратель, и я пойду голосовать за будущее примара, поэтому я пытаюсь понять, что предлагают нам, жителям Кишинева.

Зарегистрировано 19 кандидатов в примары, то есть желающих достаточно.

Но на 19 кандидатов у нас всего полторы программы.

Понятно, что все они мечтают стать примарами. Также понятно, что большинство из них не знают проблемы города.

К примеру. Один кандидат предлагает нам проголосовать за «Город нашей свободы». Возможно, под «свободой» кандидат подразумевает освобождение нас от проблем. Наверное, от всех сразу. Так как программы у него нет, то проблемы он, вероятно, собирается решать при помощи магии.

Был у нас уже такой примар-«маг», который 11 лет освобождал Кишинев от проблем. После его магии у нас от запахов слезятся глаза. А вот, что изменилось за те 11 лет. Студентов в Кишиневе стало в два раза меньше. Существует острая нехватка врачей, учителей и воспитателей в детсадах. О магических дорогах и транспорте в другой раз.

Есть еще один кандидат, который говорит: «Мы вместе достигли, вместе будем строить». Но он не уточняет, чего конкретно мы достигли и что и где будем строить. Еще один «магистр чёрно-белой магии».

У нас не так много кандидатов, которые знают проблемы Кишинева и имеют программы управления Кишинёвом. Не говорю уже про решения, про объём необходимых средств, про источники финансирования для решений этих проблем.

Интересно, за что же мы будем голосовать на выборах примара. Как я уже говорил, пока у нас есть всего полторы программы. Пока у нас на выбор есть два кандидата – Ион Чебан и Виктор Киронда. В программе Виктора Киронды еще много пробелов, но человек молодой – учится. Может быть, у него поучатся другие конкуренты, постарше которые, хвалятся какими-то наполеоновскими достижениями в прошлом.

Скорее всего, попав в примэрию, эти люди будут импровизировать. Точнее, они будут делать то, что взбредет в им голову, а потом будут убеждать нас, что это именно то, что нам нужно. А мы так и останемся один на один с нашими проблемами, которые становятся всё сложнее и сложнее. Если вообще останемся в Кишиневе…

Я решил, что буду голосовать за программу – я устал от фальшивой борьбы в примэрии. Я хочу простых вещей. Я хочу чистый город, без неприятных запахов. Я хочу современный транспорт, который ходит по расписанию. Я хочу хорошие дороги и тротуары. Я хочу, чтобы молодые люди шли работать в детские сады, школы и больницы, чтобы у них там была хорошая зарплата. Я хочу, чтобы молодые люди получали земельные участки и строили себе дома, и чтобы примэрия им помогала. Я хочу видеть парки, в которых много шумных детей.

И я кое-чего боюсь. Сейчас в Кишиневе в 2 раза меньше студентов, уезжают и старшеклассники. Если отношение примэрии не изменится – боюсь, что через 4 года уже некому будет уезжать.

Александр Одинцов, муниципальный советник, кандидат в новый состав Муниципального совета