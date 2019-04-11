Предварительные слушания по делу “взятки судьям”: суд частично удовлетворил ходатайство прокурора

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Предварительные слушания проходили вчера в суде муниципия Кишинёв со штаб-квартирой в секторе Буюканы.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, судьи частично удовлетворили ходатайство прокурора антикоррупции о применении предварительной меры наказания в виде судебного контроля в отношении двух обвиняемых по делу «взятки для судей». Так, в отношении судьи Апелляционной палаты Кишинёва была продлена предварительная мера наказания в виде судебного контроля ещё на 30 дней. А в отношении судьи центрального офиса суда муниципия Кишинёв судебный контроль был продлён на 19 дней.

Напомним, что дело “взятки судьям” было передано в суд в начале текущего месяца. Фигуранты дела обвиняются по 5 статьям Уголовного кодекса РМ: пассивная коррупция, вынесение неправосудного приговора, извлечение выгоды из влияния, активная коррупция и вмешательство в осуществление правосудия.

Согласно материалам расследования, судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр вымогали и получали деньги в особо крупных размерах для вынесения положительных решений по уголовным делам, находящимся в процессе рассмотрения. Роли адвоката и прокурора состояли в посредничестве при передаче денег от заинтересованных лиц судьям. Врач и еще одно физическое лицо, задействованные в схеме, были “клиентами” судей – они передавали деньги, и в их отношении должны были быть приняты положительные решения.

Следующее слушание по данному делу состоится в пятницу, 12 апреля.