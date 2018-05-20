Предварительные итоги выборов генпримара Кишинева: Ион Чебан – безусловный лидер 

Подсчет 98% протоколов показал, что кандидат от Партии социалистов на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан набрал 41,05% голосов избирателей в ходе выборов сегодня, 20 мая.

Так, за безусловного лидера предвыборной гонки проголосовали 89 169 жителей Кишинева.

На втором месте далеко позади Иона Чебана идет лидер партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе – за него проголосовали 32,07% тех, кто пришел сегодня к урнам. Третьей стала независимый кандидат Сильвия Раду – у нее 17,66% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов избирателей.

Таким образом, Иону Чебану и Андрею Нэстасе предстоит встретиться во втором туре выборов: именно он определит окончательно, кто станет генеральным примаром муниципия Кишинев на ближайший год.

Ранее в ходе пресс-конференции Ион Чебан на двух языках поблагодарил граждан за поддержку и пообещал, что не подведет их ожиданий.