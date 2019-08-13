Предварительные итоги приёмов в вузы: 80% бюджетных мест занято

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По итогам основного этапа приёма в молдавские вузы, на бюджетные места были зачислены 3 913 студентов, что составляет 80% от общего числа мест. Ещё 993 бюджетных места пока свободны.

Согласно предварительным итогам, представленным Министерством образования, культуры и исследований, в магистратуру поступило 2 825 молодых людей (около 98% от плана). Свободно ещё 51 бюджетное место, передаёт moldpres.md.

На данном этапе только Государственный университет медицины и фармацевтики им. Н. Тестемицану завершил приём студентов. Остальные учреждения будут проводить дополнительные сессии до 30 августа.

В этом году наиболее востребованными специальностями стали право, бизнес и управление, финансы, дизайн, информационные и коммуникационные технологии, медицина и стоматология. Большинство оставшихся свободными бюджетных мест – специальности в области педагогики, точных наук (математика, физика), сельскохозяйственные и технические направления.