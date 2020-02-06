Предупреждение об опасности выхода на поверхность водоёмов в силе до 12 февраля

Предупреждение об опасности выхода на поверхность водоёмов в силе до 12 февраля

Гидрологический центр объявил на 6-11 февраля предупреждение в связи с образованием льда на поверхности водоёмов. Учитывая погодные условия, лёд будет тонким, и выход на него будет представлять опасность.

На ближайшие дни, передаёт moldpres.md, синоптики прогнозируют усиление ветра и похолодание. По данным Государственной гидрометеорологической службы, до конца недели на всей территории страны температура воздуха опустится ниже -3°С днём и -13°С ночью. В воскресенье ожидается потепление.

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