Представлялся строителем и обворовывал квартиры: мошенника удалось задержать

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19 октября житель Бендер обратился в милицию с заявлением о краже. Его квартира, в которой он ещё не успел пожить, была обворована.

Из жилища пропали радиаторы, сантехника, потолочные светильники, ламинат, пишет mvdpmr.org. Случилось это после ухода бригады строителей, которая выполняла отделочные работы.

Под подозрение в совершении хищения попал один из работников. В ходе разбирательства правоохранителям удалось выяснить, что 35-летний мошенник обманул не один десяток граждан. Он представлялся специалистом по натяжным потолкам и под видом строителя приходил к заказчикам в Бендерах, Тирасполе, Слободзее и др. Мужчина делал замеры, оглашал общую сумму работы, брал крупные задатки и…исчезал.

Строителя-расхитителя арестовали, его дело направили в суд. По факту случившегося проводится разбирательство.