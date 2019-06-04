Представлялся сотрудником НАЦ и вымогал деньги: правоохранители задержали мошенника-рецидивиста

Представлялся сотрудником НАЦ и вымогал деньги: правоохранители задержали мошенника-рецидивиста

53-летний злоумышленник представлялся сотрудником определённых учреждений и вымогал деньги у экономических агентов.

Согласно материалам дела, мужчине удалось получить 26 000 леев в результате обмана двух экономических агентов. У третьего он “запросил” 10 000 леев. Подозреваемый ранее уже попадался в руки правоохранительных органов за грабежи и шантаж.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе НАЦ. По обвинению в мошенничестве было возбуждено уголовное дело. В случае обвинительного приговора мужчине грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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