Представляющие Гагаузию депутаты парламента обсудили с Ириной Влах принятие пакета «гагаузских законопроектов»

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Вчера, 14 августа, депутаты Парламента РМ от ПСРМ, представляющие Гагаузию, Фёдор Гагауз, Александр Суходольский и Иванна Кексал, встретились с башканом Гагаузии Ириной Влах. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Фёдор Гагауз.

По его словам, главный вопрос, который обсуждался на встрече, – это принятие пакета «гагаузских законопроектов», разработанных рабочей группой ещё в 2016 году, но по вине демократов «пылившихся» в парламенте. Гагауз отметил, что Кишинёв демонстрирует готовность по-новому работать с автономией. В свете этого депутаты обсудили с Ириной Влах совместные действия для возвращения этих инициатив в повестку дня.

– Но вопросов, касающихся интересов Гагаузии, по которым нам было бы полезно «сверять часы», намного больше. Поэтому договорились проводить такие встречи регулярно. Это то, чего не хватало в прошлом составе парламента. Некоторые представители автономии тогда, к сожалению, отказывались от такого формата сотрудничества. Видимо, политические амбиции брали вверх. Очень жаль, потому что по многим моментам можно было бы добиться большего прогресса, – считает Гагауз.