Представлены предварительные выводы парламентской следственной комиссии

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Следственная комиссия по анализу порядка организации и проведения приватизации и сдачи в концессию публичной собственности в 2013-2019 годах заслушала сегодня свои предварительные отчеты о законности концессии Кишиневского международного аэропорта и приватизации авиакомпании «Air Moldova». Документы содержат предварительную информацию о возможных нарушениях в процессе сдачи в концессию аэропорта и приватизации «Air Moldova», выявленных в результате изучения ряда документов, представленных комиссии, и слушания ряда лиц.

Председатель комиссии Игорь Мунтяну заявил, что «есть прямые указания на нарушения условий контрактов и процедур в ходе концессии Кишиневского международного аэропорта и приватизации «Air Moldova». По словам докладчиков, после приватизации долги компании «Air Moldova» не были погашены, а цель приватизации не была достигнута. Что касается аэропорта, докладчики заявили, что были определены причины, по которым контракт на концессию может быть расторгнут. Эти два предварительных отчета позволят составить окончательный отчет, который будет представлен депутатам.

Напомним, что ранее президент Игорь Додон заявил, что и Кишиневский международный аэропорт, и «Air Moldova» должны быть возвращены в государственное управление.