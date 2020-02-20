Представлены официальные данные о числе инфицированных коронавирусом

0

Официальная статистика показывает, что в Китае зарегистрировано 57 805 случаев коронавирусной инфекции. Данные об эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, представил на пресс-конференции в Кишиневе Посол Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжан Инхун.

По последним официальным данным из КНР, на 19 февраля зарегистрировано 57 805 случаев коронавирусной инфекции, 5 284 случая с подозрением на инфекцию и 2 004 летальных исхода. За пределами Китая в 25 странах было зарегистрировано 683 случая коронавирусной инфекции, излечились 109 больных, передаёт moldpres.md.

Примечательно, что число случаев коронавирусной инфекции в Китае снижается уже 15-й день подряд.