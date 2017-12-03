Представлена вторая серия фильма «История Молдовы» (ВИДЕО)

Ее премьера состоялась вчера, в рамках торжественного собрания в честь 100-летия провозглашения Молдавской Демократической Республики.

Как отметил на своей странице в соцсети президент Игорь Додон, по инициативе и под патронатом которого была снята картина, вторая серия трехсерийного фильма «История Молдовы» охватывает период с VI-ого века до начала XIX-ого, от предпосылок создания Молдавского княжества до присоединения его части к Российской империи. Рассказ о формировании молдавского государства идет через судьбы и деяния его господарей: Богдана Первого, Александра Доброго, Штефана Великого, Василия Лупу и других.

В фильме впервые появляется информация, доступная до этого лишь узкому кругу профессионалов. Съемочная группа вновь отправилась в путь на поиски молдавского следа. Съемки проходили в Румынии, Турции и, разумеется, в Молдове.

Посмотреть фильм можно по ссылке ниже: