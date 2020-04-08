Представлена статистика результатов тестов в государственных и в частных лабораториях (ВИДЕО)

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Тесты на обнаружение коронавируса в Молдове проводят абсолютно всем, у кого есть симптомы. Об этом на брифинге для прессы сообщил Игорь Додон. По его словам, до настоящего времени в нашей стране были взяты около 6000 проб.

Из них 4000 проб были обработаны в государственной лаборатории, остальные – в частных.

– И здесь интересная динамика. Если в гослабораториях из 3500 проб по состоянию на вчерашний день было 914 положительных, то в частных из 1573 – только 142 положительных. О чем это говорит? Когда мы исходим из симптомов, из общего числа положительными пробы оказываются у 20-25%. В частных же лабораториях, когда делают массово всем, менее 10% оказываются положительными. Мы и дальше будем продолжать тестировать группы риска и граждан в тех местах, где есть очаги. Количество тестов возросло, поэтому мы продолжим работу в таком направлении, – отметил он.

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