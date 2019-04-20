Представлен рейтинг импортируемых в Молдову автомобилей

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В прошлом году в Республику Молдова больше всего импортировались такие автомобили, как Toyota, Dacia и Volkswagen. Предпочтения молдаван изменились по сравнению с десятью годами ранее, когда в списке первых 3-х марок автомобилей, импортируемых в страну, были Mercedes, Volkswagen и Renault.

По данным Агентства публичных услуг, в прошлом году в Молдову было импортировано 34,7 тыс. транспортных средств, 27 тыс. из которых автомобили. Количество автомобилей выросло более чем на девять тысяч по сравнению с 2010 годом. Как и десять лет назад, большинство автомобилей импортируются из Германии. И если в 2010 году на втором и третьем месте были Нидерланды и Италия, то в прошлом году – Швейцария и Франция.

Большинство транспортных единиц, импортированных в прошлом году, имеют срок эксплуатации от шести до десяти лет – более 19 тыс. автомобилей. Что касается типа топлива, большинство из них имеют дизельный двигатель. И если восемь-девять лет назад не было импортировано ни одного гибридного автомобиля, то в прошлом году было импортировано более 3400 таких автомобилей. Первый электрический автомобиль был импортирован в 2013 году. Количество электромобилей неуклонно росло в последующие годы, а в 2018 году было импортировано 46.

В десятку марок автомобилей, импортируемых в 2018 году, также входят Mercedes, Renault, Ford, Skoda, Nissan, Opel и Hyundai. Кроме легковых автомобилей, молдаване также импортировали грузовики, автобусы, мотоциклы и спецмашины, пишет ipn.md.