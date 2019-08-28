Представлен проект реформы юстиции: что она предполагает (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с Председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду, вице-премьером, министром внутренних дел Андреем Нэстасе и министром юстиции Олесей Стамате президент Молдовы Игорь Додон принял участие в заседании, посвящённом реформе системы юстиции. По итогам совещания была проведена пресс-конференция, где представители высшего руководства государства разъяснили обществу основные пункты реформы.

Как рассказал глава государства, в первую очередь, изменения коснутся Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров, состав которых будет расширен с целью повышения уровня ответственности этих коллегиальных органов.

– Количество судей Высшей судебной палаты будет уменьшено с нынешних 33 до 17. Реформа предполагает также проведение комплексной аттестации высшего руководства судейского корпуса и прокуроров специальной комиссией, в состав которой будут включены профессионалы высокого уровня, в т.ч. из-за рубежа. С помощью этой процедуры система будет очищена от скомпрометировавшихся судей и прокуроров, – отметил президент.

Игорь Додон также подчеркнул, что считает состоявшуюся встречу полезной, поскольку и наше общество, и партнеры по развитию рассчитывают на осуществление подлинной реформы, которая укрепит государственные демократические институты.

– Уверен, что «оздоровление» системы юстиции повысит уровень доверия внешних партнеров к Республике Молдова, – добавил он.