Представлен окончательный список кандидатов на должность генерального примара Кишинева

На должность генерального примара Кишинева официально претендуют 19 человек. Все они были зарегистрированы окружным избирательным советом муниципия.
Это:
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1.
|Чебан Ион
|Партия социалистов РМ
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2.
|Доникэ Андрей
|Движение “Speranţa – Надежда”
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3.
|Теодор Кырнац
|Партия “Воля народа”
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4.
|Валериу Мунтяну
|Партия “Союз спасение Бессарабии”
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5.
|Валерий Клименко
|Партия “Шор”
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6.
|Киронда Виктор
|Социал-политическое движение “Новая сила”
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7.
|Возной Виталий
|Партия европейских левых
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8.
|Цыра Дмитрий
|ЕНПМ
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9.
|Чеботарь Владимир
|ДПМ
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10.
|Дьяков Иван
|“Наша партия”
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11.
|Маринуца Виталие
|Зеленая экологическая партия
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12.
|Киртоакэ Дорин
|Либеральная партия
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13.
|Цыку Октавиан
|Партия народного единства
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14.
|Цуркану Владимир
|Румынская народная партия
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15.
|Раногаец Лилия
|Национал-либеральная партия
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16.
|Волосатый Борис
|Партия “Демократия дома”
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17.
|Нэстасе Андрей
|Блок “АКУМ”
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18.
|Фетеску Александру
|ЛДПМ
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19.
|Тома Сергей
|Партия “Люди труда”
Еще двум претендентам было отказано в регистрации. Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.
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