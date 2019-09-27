Представлен окончательный список кандидатов на должность генерального примара Кишинева

0

На должность генерального примара Кишинева официально претендуют 19 человек. Все они были зарегистрированы окружным избирательным советом муниципия.

Это:

1. Чебан Ион Партия социалистов РМ 2. Доникэ Андрей Движение “Speranţa – Надежда” 3. Теодор Кырнац Партия “Воля народа” 4. Валериу Мунтяну Партия “Союз спасение Бессарабии” 5. Валерий Клименко Партия “Шор” 6. Киронда Виктор Социал-политическое движение “Новая сила” 7. Возной Виталий Партия европейских левых 8. Цыра Дмитрий ЕНПМ 9. Чеботарь Владимир ДПМ 10. Дьяков Иван “Наша партия” 11. Маринуца Виталие Зеленая экологическая партия 12. Киртоакэ Дорин Либеральная партия 13. Цыку Октавиан Партия народного единства 14. Цуркану Владимир Румынская народная партия 15. Раногаец Лилия Национал-либеральная партия 16. Волосатый Борис Партия “Демократия дома” 17. Нэстасе Андрей Блок “АКУМ” 18. Фетеску Александру ЛДПМ 19. Тома Сергей Партия “Люди труда”

Еще двум претендентам было отказано в регистрации. Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.