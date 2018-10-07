Представители ПСРМ навели порядок в ещё одном дворе на Ботанике (ФОТО)

Представители ПСРМ навели порядок в ещё одном дворе на Ботанике (ФОТО)

Об этом сообщил мунсоветник от Партии социалистов Юрий Витнянский, который вместе с депутатом парламента Анатолием Лабунцом и активистами “Молодой гвардии” провели субботник во дворе дома по адресу: ул. Христо Ботева 5/2.

По словам социалиста, вчера им удалось убрать площадку, собрать мусор, сделать насыпь земли и засеять участок травой. Местные жители помогали с поливом.

– Первый раз сажал траву. Боялся, что не примется. Поэтому засеяли очень обильно. Если через пару дней не будет дождя, надо будет обильно полить. Осенью, благо, осадков много, – отметил Витнянский.

Напомним, что ранее, перед домом по улице Христо Ботев 7/1 была установлена детская площадка. В ближайшее время в планах еще установка спортивной площадки на углу дома Христо Ботев 5/1.

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