Представители Нэстасе хвастаются профессиональной командой, но не могут назвать имена ее членов (ВИДЕО)

Несмотря на то, что на каждых дебатах представитель кандидата партии “Платформа достоинства и правды” Александр Слусарь заявляет, что за спиной Андрея Нэстасе – целая команда профессионалов, назвать имена хотя бы 3-4 технократов, которые смогут решить накопившиеся в столице проблемы, он так и не смог.

Прозвучавший в рамках дебатов на телеканале “НТВ-Молдова” от представителя кандидата ПСРМ Влада Батрынчи вопрос явно поставил Слусаря в затруднительное положение.

– Вас устраивает, допустим, господин Македон? Он – технократ, а не член партии. Я не знаю, будет ли он руководить, но вы просили назвать фамилию, я вам назвал фамилию, – сказал он.

Слусарь также озвучил имя одного из активистов платформы – Ливиу Вовк – который, по его словам, является архитектором и мог бы взять на себя эту сферу городского управления. В ответной реплике Батрынча отметил, что в данном вопросе важны знания и профессиональный опыт, а Вовку в его 30 лет вряд ли можно доверить архитектуру градостроительства столицы.

– У нас было столько архитекторов в возрасте, с опытом, и с 2007 года нет градостроительного плана. Нет его, и что, это помогло? У нас большой опыт в воровстве, – двусмысленно ответил Слусарь.