Представители Нэстасе хвастаются профессиональной командой, но не могут назвать имена ее членов (ВИДЕО)

Представители Нэстасе хвастаются профессиональной командой, но не могут назвать имена ее членов (ВИДЕО)

Несмотря на то, что на каждых дебатах представитель кандидата партии “Платформа достоинства и правды” Александр Слусарь заявляет, что за спиной Андрея Нэстасе – целая команда профессионалов, назвать имена хотя бы 3-4 технократов, которые смогут решить накопившиеся в столице проблемы, он так и не смог. 

Прозвучавший в рамках дебатов на телеканале “НТВ-Молдова” от представителя кандидата ПСРМ Влада Батрынчи вопрос явно поставил Слусаря в затруднительное положение.

– Вас устраивает, допустим, господин Македон? Он – технократ, а не член партии. Я не знаю, будет ли он руководить, но вы просили назвать фамилию, я вам назвал фамилию, – сказал он.

Слусарь также озвучил имя одного из активистов платформы – Ливиу Вовк – который, по его словам, является архитектором и мог бы взять на себя эту сферу городского управления. В ответной реплике Батрынча отметил, что в данном вопросе важны знания и профессиональный опыт, а Вовку в его 30 лет вряд ли можно доверить архитектуру градостроительства столицы.

– У нас было столько архитекторов в возрасте, с опытом, и с 2007 года нет градостроительного плана. Нет его, и что, это помогло? У нас большой опыт в воровстве, – двусмысленно ответил Слусарь. 

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