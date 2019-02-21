Представители этнических организаций поддерживают ПСРМ и призывают граждан голосовать осознанно

Общественная организация “ЗАРЯ” и представители нескольких других этнических организаций и общин выступили на пресс-конференции в IPN с призывом к избирателям проголосовать 24 февраля осознанно и ответственно. Они выразили поддержку Партии социалистов и призвали избирателей тщательно взвесить все “за” и “против”, прежде чем реализовать своё право голоса.

Председатель организации Михаил Ахремцев напомнил, что “Заря” возникла после того, как на основании запроса правящих партий Закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР (1989 года, который предусматривал, что русский язык используется на территории страны в качестве языка межнационального общения, – прим.ред.) был признан утратившим силу. И только Партия социалистов проявила открытость и откликнулась на призывы защитить те языки, на которых говорят на территории Республики Молдова.

Михаил Ахремцев отметил, что за прошедшие десять лет люди, находившиеся у власти, не сумели построить многонациональное государство, они “поставили во главу угла интересы другого государства, соседнего государства, миноритарной этнической группы”. Михаил Ахремцев выразил обеспокоенность в связи с тем, что если в парламент попадут те же лица, которые находятся там сейчас, то они вернутся к своим предыдущим предложениям о том, чтобы позволить занимать государственные должности только лицам, говорящим на румынском языке, тем самым нарушая права говорящих на других языках.

Барон ромов Артур Черарь отметил, что различные этносы веками жили рядом на этой земле.

– Голосуйте так, чтобы голос, который Вы отдаёте, не был использован Вам во вред, — призвал барон, добавив, что “все мы обязаны сохранить государство Республика Молдова единым”.

Юрист Михаил Сидоров подчеркнул, что Конституция закрепляет право голосовать и быть избранным, что “24 февраля каждый из нас имеет право проголосовать, и было бы хорошо, чтобы наш выбор был свободным”.

– Пришло время выставить оценку властям, — заявил Михаил Сидоров, призвав чиновников, участвующих в электоральном процессе, работников участковых избирательных бюро, соблюдать закон и сохранять объективность.

Политолог Борис Шаповалов назвал 24 февраля тем днём, когда каждому предстоит сделать свой выбор. Лично он не скрывает своих электоральных предпочтений: он поддержит Партию социалистов, программа которой близка к его убеждениям. Шаповалов добавил, что сегодня в Молдове он ощущает себя дискриминируемым и привёл в качестве примера то, что его лишили права указывать отчество в удостоверяющих личность документах, которое присуще славянской культуре. Аргумент, согласно которому для отчества не остаётся места, неправдоподобен, ведь он не возникает в случаях “заимствованных тенденций”, когда нужно вписать двойное имя или фамилию, добавил политолог. Борис Шаповалов желал бы видеть во власти политиков, которые не делят людей по национальному признаку и в зависимости от их языка общения.

Представитель армянской общины и кандидат от Партии социалистов Гайк Вартанян сообщил, что для этнических меньшинств важно отношение властей к ним.