Представители двух компаний в сговоре с налоговым инспектором “развели” государство на 4 миллиона (ФОТО, ВИДЕО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводит уголовное расследование в отношении двух экономических агентов из приднестровского региона, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

В ходе расследования прокурорам и сотрудникам Службы информационной безопасности удалось установить, что с 2018 года два экономических агента, зарегистрированных в приднестровском регионе, вводили неверные данные о доходах и расходах и мошенническим путём избежали уплаты налогов, сумма которых превышает 3 млн леев.

Кроме этого, ответственные лица этих компаний представляли фальшивые документы, на основании которых им возмещали якобы переплаченный подоходный налог. С помощью этой схемы они нанесли ущерб госбюджету ещё на 1 млн леев. В ходе следственных мероприятий было установлено, что для того, чтобы получить возврат в 1 млн леев, представители этих компаний убедили сотрудника Государственной налоговой службы вынести выгодное им решение.

Напомним, что сегодня, 19 марта прокуроры и сотрудники СИБ провели обыски по месту жительства представителей вышеупомянутых компаний, в офисах этих компаний, а также в кабинете одного из сотрудников ГНС. На данный момент правоохранители задержали на 72 часа двух подозреваемых. Если их вина будет доказана, то им грозит до 5 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и от 8 до 15 лет – за мошенничество.