Представители “АКУМ” пришли на встречу с ПСРМ неподготовленными: Мы впервые видим эти проекты! (ВИДЕО)

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Несмотря на то, что социалисты обнародовали и опубликовали свой список предложений для формирования парламентского большинства до того, как пригласить “АКУМ” на дискуссии, последним не хватило или времени, или желания, чтобы ознакомиться с ними. На консультациях вице-председатель партии “Достоинство и правда” Александр Слусарь признался, что они впервые видят эти проекты.

В частности, Слусарь заявил о несогласии “акумовцев” с проектами, которых в списке ПСРМ даже не было. В данной связи секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан пришел к выводу, что “АКУМ” не читал эти инициативы.

– Да, мы их впервые видим. Вы их не зарегистрировали, – признался Слусарь. – Мы их опубликовали, они в публичном доступе. Думаю, было достаточно хотя бы просмотреть их, чтобы знать, о чем мы сегодня здесь с вами говорим, – парировал Чебан.

Примечательно также, что в рамках консультаций “акумовцы” четко дали понять, что хотят, чтобы были приняты только их законы, однако об юридических последствиях говорить они не захотели.