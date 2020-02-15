Представители 16 крупных немецких компаний прибудут в Кишинев для участия в форуме (ФОТО, ВИДЕО)

Представители 16 крупных немецких компаний прибудут в Кишинев для участия в форуме (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон встретился в Мюнхене с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

В ходе беседы глава государства подчеркнул значительную роль Германии как одного из ведущих торговых партнеров Республики Молдова и одного из активных инвесторов в экономику нашей страны. При этом он отметил, что за январь-сентябрь 2019 года объем поставок молдавских товаров в Германию вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя импорт из этой страны по-прежнему превышает наш экспорт. Президент приветствовал тот факт, что в Молдове действуют около 430 предприятий с немецким капиталом, а объем их инвестиций превышает 770 млн. леев.

Стороны обсудили также предстоящий в конце марта визит представителей 16 крупных немецких компаний в Кишинев для участия в форуме, где будет и высшее руководство РМ.

– По нашему общему мнению, это мероприятие даст хороший импульс двустороннему сотрудничеству, – отметил Игорь Додон. 

Глава государства также рассказал немецкому собеседнику о стратегических инвестиционных проектах, анонсированных руководством Молдовы в сфере транспорта, энергетики, логистики, информационных технологий и других приоритетных направлениях. Он призвал бизнес-сообщество Германии инвестировать в эти и другие проекты.

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