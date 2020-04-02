Представитель ВОЗ: В Молдове были своевременно предприняты все меры для борьбы с коронавирусом

Представитель ВОЗ: В Молдове были своевременно предприняты все меры для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает предпринятые властями нашей страны меры в борьбе с коронавирусом. Представитель ВОЗ в РМ Игорь Поканевич отмечает, что руководство Молдовы начало готовиться к этому еще два месяца назад – когда эпидемия была только в Китае. 

Заявление было сделано в рамках передачи на общественном телеканале.

– Молдова начала готовиться к этому еще два месяца назад, когда случаи коронавируса регистрировались только в Китае. Был создан механизм координирования, был проведен анализ, проработан план подготовки, а когда в Европе стало появляться всё больше случаев, перешли к другому этапу: закупкам, обучению специалистов. Теперь настал момент ввести карантинные меры, и власти это тоже сделали, – отметил Поканевич. 

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