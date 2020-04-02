Представитель ВОЗ рассказал о прогнозах в связи с коронавирусом для Молдовы

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У 80% людей, инфицированных COVID-19, заболевание протекает в лёгкой форме. Лишь 20% нуждаются в госпитализации. В настоящее время во многих странах люди с лёгкими формами даже не проходят тестирование на коронавирус. С таким заявлением выступил в рамках одной из телепередач представитель ВОЗ в РМ Игорь Поканевич.

По его словам, симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа: озноб, кашель, боль в горле, слабость. При таком течении пациенты принимают обычные лекарства от ОРВИ. При редком осложнении ситуации пациенту становится трудно дышать.

Как уточнил Поканевич, передаёт deschide.md, в настоящее время специального лечения COVID-19 нет. Учёные работают над созданием вакцины, однако это может занять не менее года. На вопрос, может ли высокая температура уничтожить вирус, представитель ВОЗ ответил, что подобных научных доказательств пока нет.

Эксперт сослался на прогнозы Всемирной организации здравоохранения для Республики Молдова и отметил, что правительство работает над наиболее пессимистичным сценарием – когда в стране могут заразиться 28 000 человек. Однако наибольшее значение, по его словам, имеет не цифра, а меры, которые будут приняты властями.

– Чем больше мы будем соблюдать строгие меры, тем меньше будет эта волна. Всё зависит от действий. Важны не цифры, а подготовка, экипировка врачей. Это как раз то, чем занимается правительство Молдовы, готовясь к худшему сценарию, – подытожил Поканевич.

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