Председателями Кагульского и Каларашского районных советов избраны представители ПСРМ

Председателями Кагульского и Каларашского районных советов избраны представители ПСРМ

Председателем Кагульского районного совета избран сегодня, 29 ноября, представитель Партии социалистов РМ Марчел Ченуша. За его кандидатуру проголосовали 20 советников из 35 – от фракций ПСРМ, ДПМ и независимые. Всего во фракции ПСРМ в районном совете Кагула – 10 советников.

Кроме того, председателем Каларашского районного совета был избран глава территориальной организации ПСРМ Штефан Боля. За него проголосовали 17 из 33 советников – от фракций ПСРМ, ДПМ, партии “Шор” и один независимый. Во фракции ПСРМ в районном совете Калараша – 9 советников.

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