Председателя ВСП Иона Друцэ отстранили от должности

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Высший совет магистратуры утвердил сегодня заявление об отставке председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ и разрешил начать в отношении него уголовное преследование.

Также сегодня судьи ВСМ приняли запрос и. о. генерального прокурора Думитру Робу о возбуждении уголовного дела, задержании, обыске, аресте и привлечении к уголовной ответственности Друцэ в рамках нового дела, в котором, пишет moldpres.md, он подозревается во “вмешательстве в процесс осуществления правосудия”.

Ион Друцэ находится под следствием по делу о незаконном обогащении. Его задержали 2 октября после того, как правоохранительные органы обнаружили в его офисе и дома доказательства, подтверждающие подозрение в совершении факта незаконного обогащения.