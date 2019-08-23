Председатель Законодательной Думы Томской области награждена «Медалью за демократию» Парламента РМ

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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Председателем Законодательной Думы Томской области Российской Федерации Оксаной Козловской и членами возглавляемой ею делегации.

Спикер поблагодарила гостей за их вклад в реконструкцию мемориала воинской славы «Высота Ломакина» в коммуне Рэскэець, района Штефан-Водэ, и участие в церемонии торжественного открытия обновленного памятника, которая состоялась сегодня в населенном пункте. В знак высокой признательности за поддержку, оказанную Республике Молдова, Гречаный вручила высшую награду Парламента РМ «Медаль за демократию» Председателю Законодательной Думы Томской области Оксане Козловской – за достойный вклад в продвижение, укрепление и углубление молдо-российских отношений.