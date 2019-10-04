Председатель ВСП обвиняется в незаконном обогащении

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Председателю Высшей судебной палаты Иону Друцэ было предъявлено сегодня, 4 октября, обвинение в незаконном обогащении. В скором времени он будет заслушан по этому поводу.

Кроме того, прокуроры по борьбе с коррупцией подали ходатайство в Кишиневский суд сектора Чеканы, в котором потребовали применения в отношении Друцэ процедуры предварительного ареста. Ходатайство прокуроров будет рассмотрено до истечения 72 часов с момента задержания лица, пишет moldpres.md.

Председатель ВСП был задержан в среду, 2 октября, после того, как правоохранительные органы обнаружили в его офисе и дома доказательства, подтверждающие подозрение в совершении факта незаконного обогащения.