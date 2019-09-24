Председатель ВСП лишён иммунитета: в его отношении начато уголовное преследование

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Председатель Высшей судебной палаты Ион Друцэ лишён иммунитета и будет подвергнут уголовному преследованию. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур, который уточнил, что в отношении судьи начато уголовное преследование.

Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, расследование будет вестись в том числе на предмет незаконного обогащения, передаёт moldpres.md. Сегодня члены Высшего совета магистратуры дали ход ходатайству врио генпрокурора Думитру Робу о снятии с судьи иммунитета. Члены ВСМ не назвали имя судьи, лишившегося неприкосновенности.

Напомним, что Ион Друцэ в июне был временно отстранен от должности Высшим советом магистратуры, а 24 июля вернулся на работу после принятого Апелляционной палатой Кишинёва решения.