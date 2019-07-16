Председатель ВСМ Виктор Мику отозван с должности

Председатель ВСМ Виктор Мику отозван с должности

Председатель Высшего совета магистратуры Виктор Мику был отозван сегодня, 16 июля, с должности члена Совета. За его отзыв проголосовали девять членов ВСМ. 

Согласно решению ВСМ, временно исполнять обязанности председателя совета будет Дорел Мустяцэ.

Предложение об отзыве с должности председателя ВСМ Виктора Мику поступило от судьи Петру Морару. Он выразил недовольство тем, что Мику ушел в отпуск, в то время как судебная система сталкивается с серьезными проблемами, пишет moldpres.md.

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