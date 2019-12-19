Председатель Венецианской комиссии совершает визит в Молдову по приглашению спикера

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По приглашению Зинаиды Гречаный председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио совершает с 19 по 20 декабря визит в нашу страну.

В Кишиневе Букиккио встретится с председателем Парламента РМ, а также с председателем и членами Постоянной парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету. Делегация Венецианской комиссии, в состав которой входит также заместитель секретаря ВК Симона Граната-Менгини, побеседует и с судьями и представителями гражданского общества.

Во второй день визита предстоят встречи гостей с премьером Ионом Кику и с министром юстиции Фадеем Нагачевским, а также с членами Высшего совета магистратуры и с судьями Высшей судебной палаты. В завершение представители делегации проведут итоговую пресс-конференцию.