Председатель Союза адвокатов в открытом письме призвал генпрокурора подать в отставку

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Председатель Союза адвокатов РМ Эммануил Плошница призывает генерального прокурора Эдуарда Харунжена добровольно подать в отставку. Он написал публичное письмо с соответствующим призывом.

По мнению Плошницы, в период своего мандата Харужен не был объективным и равноудаленным и не обеспечивал соблюдение прав человека, как это предусматривает Европейская конвенция. Кроме того, по словам автора письма, Генеральная прокуратура под руководством Эдуарда Харужена не обеспечивала равное применение закона ко всем и допускала другие нарушения.

– Самым правильным решением в сложившейся ситуации станет отставка генерального прокурора, – считает Плошница.

По мнению автора письма, в отставку также должны подать заместители генерального прокурора, а также руководителей Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.