Председатель Сбербанка России проведет в Кишиневе публичную лекцию

24 апреля по приглашению Игоря Додона в молдавскую столицу прибудет его хороший друг, председатель Сбербанка Российской Федерации Герман Греф.

В этот же день в 10:00 во Дворце Республики Герман Греф проведет публичную лекцию на тему: «Технологические тренды и факторы опережающего развития». Начало регистрации – 9:00. Желающие посетить лекцию могут сообщить данные для регистрации (имя, номер телефона, адрес электронной почты) по адресу protocol@prm.md или по телефону: 022 780 706.

Напомним, что сегодня, также по приглашению Игоря Додона, в Молдову с двухдневным визитом прибудет Александр Лукашенко.