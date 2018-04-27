Председатель ПСРМ: У нас не будет независимых кандидатов, как это делают некоторые партии с высоким антирейтингом (ВИДЕО)

Каждый кандидат Партии социалистов по одномандатным округам на предстоящих парламентских выборах будет участвовать в голосовании исключительно под логотипом ПСРМ. Об этом в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ-Молдова” заявила председатель формирования Зинаида Гречаный.

– Мы консультируемся со всеми нашими территориальными организациями – у нас в каждом районе территориальная организация партии, в каждом городе. В конечном счете, практически в каждом населенном пункте есть партийная организация – из 3, 7, 10 человек, но есть. Поэтому мы основываемся на классической структуре партии. Мы постоянно общаемся с ними, но помимо этого в этом году мы хотим объявить о проведении так называемых досрочных выборах внутри партии, в ходе которых будут определены потенциальные кандидаты. У нас в списке есть 2-3 кандидата от каждого округа, в дальнейшем их может быть и больше. Но кого выдвигать – должны сказать сами члены партии и граждане, у них будет доступ к этим досрочным выборам, праймериз, – пояснила лидер ПСРМ.

По ее словам, кандидатами должны стать члены партии, которые были с командой социалистов с момента возрождения формирования в 2011 году, кто участвовал в ее основании, в том числе, в территориях страны. Кроме этого, это должны быть надежные люди с навыками управления.

ПСРМ не станет скрывать ни одного своего кандидата, отметила также председатель Партии социалистов. По ее словам, не может быть и речи о так называемых независимых кандидатах. Все претенденты от ПСРМ примут участие в выборах под “звездочкой” – символом партии.

– У нас не будет независимых кандидатов, как делают некоторые партии с высоким антирейтингом. А зачем? Зачем бежать от ответственности? У нас есть наша символика, Партии социалистов, и все наши кандидаты пойдут под логотипом Партии социалистов, под “звездочкой”. Продвигает кандидат себя – у него должна быть эта способность – и продвигает партию. И партия делает то же самое, – добавила она.

Напомним, в этом году парламентские выборы в Молдове впервые пройдут по смешанной избирательной системе. 51 депутат будет избираться по партийным спискам, а еще 50 – по одномандатным округам.