Председатель парламента встретилась с заместителем помощника Госсекретаря США

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась с заместителем помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом. Стороны подробно обсудили наиболее важные темы молдавско-американского диалога, в том числе приднестровскую проблематику, реформу правосудия, отношения с международными финансовыми организациями, а также приоритеты депутатского корпуса на данном этапе.

Спикер отметила заинтересованность властей в проведении внутренних реформ и обязательства перед партнерами по развитию, подчеркнув, что в этом процессе наша страна нуждается в важной поддержке США. Гречаный обратила внимание на то, что работа действующего законодательного органа уже ознаменована принятием основного финансового документа страны – государственного бюджета на 2020 год. С одобрением было отмечено, что по ряду проектов, принятых в интересах граждан, депутаты из разных фракций проявили солидарность.

Джордж Кент отметил желание США, чтобы Республика Молдова была процветающей страной с сильными демократическими институтами. Американская сторона призвала молдавские власти продолжить реформы, чтобы граждане действительно почувствовали изменения к лучшему, пишет moldpres.md.