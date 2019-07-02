Председатель парламента встретилась с послом Турции в Молдове

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Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюером. Во время встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и Турецкой Республикой, в том числе на парламентском уровне.

Спикер и глава дипломатической миссии также приветствовали переизбрание башканом Гагаузии Ирины Влах, выразив открытость к продолжению реализации проектов развития в регионе на благо жителей страны.

– Поблагодарила Турецкую Республику за поддержку и проекты, осуществляемые в нашей стране, в том числе в Гагаузии. Отметила, что поддержу принятие и продвижение зарегистрированных в парламенте проектов, ориентированных на АТО Гагаузия, и обеспечу модернизацию законодательства путем приведения национальных норм в соответствие со стандартами автономий, действующими в европейском законодательстве, – написала Гречаный на своей странице в соцсети.