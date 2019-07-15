Председатель парламента встретилась с послом Австрии в Молдове

Председатель парламента встретилась с послом Австрии в Молдове

Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня, 15 июля, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Республике Молдова Кристин Фрайлингер. Во время встречи стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе на уровне парламента. Спикер поблагодарила Австрию за постоянную и всестороннюю поддержку Республики Молдова.

– Говоря о текущей политической ситуации в Республике Молдова, подчеркнула, что коалиционное правление продвигает сбалансированную внешнюю политику и выполнит все свои обязательства перед внешними партнерами. В этом контексте подтвердила открытость парламентского большинства в вопросе поддержки проектов, согласованных с Международным валютным фондом. Отметила что власти будут уделять особое внимание социальной политике и полны решимости обеспечить политическую, экономическую, налоговую стабильность и привлечение инвестиций в страну, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи. 

В свою очередь, посол Австрии высказалась за продолжение сотрудничества, в том числе на парламентском уровне, между двумя странами.

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