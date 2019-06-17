Председатель парламента провела специальное рабочее заседание по текущей ситуации в финансово-банковской системе страны

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Председатель парламента Зинаида Гречаный провела специальное заседание с участием главы Нацбанка Молдовы Октавиана Армашу и премьер-министра РМ Майи Санду для обсуждения текущей ситуации в финансово-банковской системе страны, а также на валютном рынке, и динамику валютных резервов. На встрече также присутствовали министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, министр финансов Наталья Гаврилицэ и председатель парламентской комиссии по контролю над публичными финансами Владимир Головатюк.

Как сообщает пресс-служба парламента, глава НБМ представил информацию по данной теме, и отметил, что ситуация стабильная и нет рисков по ее ухудшению. В свою очередь Зинаида Гречаный поприветствовала формат беседы и отметила, что подобные встречи будут проходить регулярно.