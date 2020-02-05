Председатель парламента и премьер-министр Армении с официальным визитом посетят Кишинёв

0

Премьер-министр Ион Кику провёл встречу с послом Армении в Республике Молдова Дживаном Мовсисяном. Стороны высоко оценили дружеские отношения между двумя странами и подтвердили готовность развивать двустороннее сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере.

Также на встрече обсуждалась возможность скорейшего проведения в Кишинёве заседания молдавско-армянской межправительственной комиссии, бизнес-форума и выставки молдавской и армянской продукции, которые способствовали бы увеличению товарооборота между двумя государствами.

Как пишет moldpres.md, официальные лица провели также обмен мнениями об освоении потенциала двусторонних отношений. Посол Армении объявил о запланированных официальных визитах в Кишинёв председателя парламента Армении и премьер-министра Никола Пашиняна. Дипломат отметил готовность организовать и рабочие визиты на уровне министров для обмена опытом в области юстиции, культуры и др.

Я ценю вашу деятельность, направленную на развитие двусторонних отношений. Наш долг – поддерживать друг друга и использовать все имеющиеся ресурсы для использования потенциала торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, – отметил под конец Кику.