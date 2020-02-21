Председатель Мюнхенской конференции по безопасности и группа депутатов Бундестага приглашены в Молдову (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим утром Президент РМ Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Федеративной Республики Германия в Республике Молдова Ангелой Ганнингер.

Стороны обсудили многие вопросы двустороннего взаимодействия. Глава государства подчеркнул открытость высшего руководства Молдовы к откровенному диалогу с немецкими партнерами и Европейским союзом по всем актуальным вопросам.

⁃ Дал высокую оценку моему рабочему визиту в Мюнхен, где прошла очередная Международная конференция по безопасности, «на полях» которой состоялось более десятка двусторонних встреч, в том числе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Сообщил госпоже Ганнингер о том, что направил приглашение председателю Мюнхенской конференции Вольфгангу Ишингеру посетить Молдову. Договорились также о визите группы депутатов Бундестага в Кишинев для укрепления отношений по парламентской линии, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Кроме того, сообщил он, на конец марта запланирован приезд в нашу страну большой группы немецких бизнесменов из числа крупнейших компаний, а также исполнительного директора Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, с которым соответствующие переговоры также прошли в Мюнхене.