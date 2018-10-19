Председатель Межпарламентского союза посетит Молдову в следующем году

Председатель Межпарламентского союза посетит Молдову в следующем году

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась с Председателем Межпарламентского союза Габриелой Куэвас Баррон на полях 139-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Во время встречи стороны рассмотрели итоги участия молдавской Делегации в работе 139 Ассамблеи Межпарламентского союза, вопросы межпарламентского сотрудничества, более тесного взаимодействия МПС и Парламента Республики Молдова, а также некоторые детали планируемого в следующем году визита Председателя Межпарламентского союза в Республику Молдова.

Напомним, председатель ПСРМ принимала участие в 139-й Ассамблее Межпарламентского союза, который проходил в Женеве.

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